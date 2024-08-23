Бочаров: в Волгоградской области создали оперштаб из-за захвата заложников в ИК

Из-за захвата заложников в волгоградской колонии в регионе создали оперштаб, сообщил губернатор Бочаров. Он рассказал о четырех госпитализированных сотрудниках ФСИН

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Из-за захвата заложников заключенными в колонии ИК-19 в Суровикино создан оперштаб, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в телеграм-канале.

«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», — рассказал он.

Бочаров сообщил, что четверых пострадавших сотрудников ФСИН госпитализировали в Суровикинскую центральную больницу. «В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — добавил губернатор.

Несколько заключенных захватили сотрудников колонии в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии. Один человек погиб, по данным телеграм-канала SHOT, это дежурный, который пытался оказать сопротивление. Mash утверждает, что погибли как минимум двое: начальник отряда и начальник оперчасти.

Канал также приводит личности захватчиков: это двое уроженцев Таджикистана, осужденные за сбыт наркотиков, и двое граждан Узбекистана: один из них также осужден за сбыт наркотиков, второй — за причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Захватчики заявили о причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», отмечает Baza. По данным канала, среди госпитализированных — начальник колонии Андрей Девятов. Baza писала, что захватчики потребовали вертолет с пилотом и $2 млн, чтобы сбежать из России.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).