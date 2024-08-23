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Военная операция на Украине ,  
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DW сделала репортаж из захваченной ВСУ части Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Журналист приехал в курское приграничье вместе со служащими ВСУ и пообщался с россиянами, которые не смогли эвакуироваться. Ранее ФСБ завела дела против корреспондентов других зарубежных изданий за незаконное пересечение границы
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Корреспондент Deutsche Welle (признано иноагентом) Ник Коннели посетил Курскую область вместе с украинскими военнослужащими, материал вышел на сайте издания.

Посещение западными журналистами районов Курской области, занятых украинскими войсками, вызывало острую реакцию российской стороны.

  • На прошлой неделе ФСБ завела дело о незаконном пересечении границы против итальянских журналистов телеканала TG1 Симони Трайни и Стефани Баттистини, а также украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые приехали в Курскую область с украинскими военными и тоже сняли репортаж из Суджи.
  • ФСБ приступила к изучению «материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» корреспондента Ника Пейтона Уолша, и пообещала принять «процессуальное решение». Его репортаж из пункта пропуска на российско-украинской границе вышел на телеканале CNN.

Свой репортаж из Суджи позднее опубликовала и Washington Post.

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Фото:John Moore / Getty Images

«Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», — сообщали в МИДе.

CNN отверг претензии российской стороны, пояснив, что журналистов пригласили украинские власти для осмотра занятой территории. «Это защищенная деятельность, и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», — сказано в заявлении.

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