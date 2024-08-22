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Военная операция на Украине ,  
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Спасены 17 членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома

Сюжет
Военная операция на Украине
Осталось найти двух членов экипажа, заявил Кондратьев. Он добавил, что для предотвращения разлива топлива установлены боновые заграждения, а поверхность воды обработали сорбентом
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Спасены 17 членов экипажа затонувшего в порту Кавказ железнодорожного парома, необходимо найти еще двух человек, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», — добавил он.

До этого Кондратьев сообщил о четырех спасенных членах экипажа атакованного ВСУ парома.

Спасены 17 членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома
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Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул
Политика
Фото:Reuters

Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. Спустя чуть более часа судно, где начался пожар, затонуло. Паром вез 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, атаке подверглось судно «Конро Трейдер», Mash привел другое название — «Акватрейдер». Местные жители сообщали о звуках взрывов, в соцсетях появились видео с пожаром, возникшим после атаки. Сотрудников порта эвакуировали. Краснодарский оперштаб уточнил, что на территории самого порта очагов возгорания нет.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Краснодарский край Вениамин Кондратьев паром спасение Пожар порт Кавказ
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