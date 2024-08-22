Спасены 17 членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома

Осталось найти двух членов экипажа, заявил Кондратьев. Он добавил, что для предотвращения разлива топлива установлены боновые заграждения, а поверхность воды обработали сорбентом

Фото: РИА Новости

Спасены 17 членов экипажа затонувшего в порту Кавказ железнодорожного парома, необходимо найти еще двух человек, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», — добавил он.

До этого Кондратьев сообщил о четырех спасенных членах экипажа атакованного ВСУ парома.

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Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. Спустя чуть более часа судно, где начался пожар, затонуло. Паром вез 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, атаке подверглось судно «Конро Трейдер», Mash привел другое название — «Акватрейдер». Местные жители сообщали о звуках взрывов, в соцсетях появились видео с пожаром, возникшим после атаки. Сотрудников порта эвакуировали. Краснодарский оперштаб уточнил, что на территории самого порта очагов возгорания нет.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.