 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо: российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на левом берегу Днепра
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинских пехотинцев обнаружили российские операторы беспилотников. Левый берег Днепра контролируется российскими властями, а правый — украинскими
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу Днепра
Video

Российские десантники сорвали высадку пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, операторы беспилотников обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью украинскими военными и передали данные на пункт управления артиллерией. После этого расчет 122-миллиметровую гаубицы Д-30 из соединения ВДВ уничтожил пехоту при попытке выхода на берег.

«Подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу», — отметил Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Сальдо сообщил о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
Политика
Фото:Иван Антипенко / Reuters

В июне Сальдо сообщал об учащении попыток украинских военных форсировать Днепр с целью закрепиться на левом берегу реки. Тогда речь шла о поселке Днепряны.

17 августа губернатор заявил, что ВСУ перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области. Российские военные взяли Крынки под свой контроль в феврале.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мир Ландау
Владимир Сальдо Днепр ВСУ десантники
Материалы по теме
Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне
Политика
Сальдо сообщил об уничтожении двух нацеленных на Крым ракет ATACMS
Политика
Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Не всем нужен мягкий авокадо: как проверяют качество и свойства продуктовТренды, 12:14
Премьер Индии Моди встретился с ЗеленскимПолитика, 12:13
Латвия анонсировала поставку крупнейшей партии дронов УкраинеПолитика, 12:09
Море вместо МКАД: что купить в Испании и Турции по цене однушки в МосквеНедвижимость, 12:06
В Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей военныхПолитика, 12:05
Небоскребы, кварталы, набережные и парки: как менялась МоскваРБК и Донстрой, 12:04
ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту КавказПолитика, 12:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за атаки ВСУ на портПолитика, 12:00
Четверо членов экипажа затонувшего парома попали в больницуПолитика, 11:57
Экс-куратор польской помощи Киеву стал фигурантом расследования и скрылсяПолитика, 11:52
Пожар на Домбае распространился на 15 га. ВидеоОбщество, 11:48
Суд в Москве взыскал с экс-капитана «Спартака» задолженность за ЖКУСпорт, 11:35
Мэр Пролетарска назвал шестидневный пожар «жизнью в новых реальностях»Политика, 11:34
Курс биткоина удержался выше $60 тыс.Крипто, 11:34