Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу Днепра

Украинских пехотинцев обнаружили российские операторы беспилотников. Левый берег Днепра контролируется российскими властями, а правый — украинскими

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Российские десантники сорвали высадку пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, операторы беспилотников обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью украинскими военными и передали данные на пункт управления артиллерией. После этого расчет 122-миллиметровую гаубицы Д-30 из соединения ВДВ уничтожил пехоту при попытке выхода на берег.

«Подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу», — отметил Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

В июне Сальдо сообщал об учащении попыток украинских военных форсировать Днепр с целью закрепиться на левом берегу реки. Тогда речь шла о поселке Днепряны.

17 августа губернатор заявил, что ВСУ перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области. Российские военные взяли Крынки под свой контроль в феврале.