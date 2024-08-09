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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская сторона задействовала четыре лодки, из них две с диверсантами. Три лодки были уничтожены, последняя отступила, заявил Сальдо, оценив потери Украины в 12 человек
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Рано утром 9 августа украинские военные попытались высадиться на Кинбурнской косе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Попытку атаки отбили.

По словам Сальдо, ВСУ задействовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — для огневой поддержки. Три лодки были уничтожены, одна ушла. Потери украинской стороны Сальдо оценил в 12 человек.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.

Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ с моря
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8–10 км.

6 августа Сальдо заявил о попытке ВСУ высадиться с моря на Тендровской косе. С его слов, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами. Попытку отразили, три лодки были уничтожены, остальные отступили.



 

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Николаевская область ВСУ Военная операция на Украине
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