Сальдо сообщил о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Украинская сторона задействовала четыре лодки, из них две с диверсантами. Три лодки были уничтожены, последняя отступила, заявил Сальдо, оценив потери Украины в 12 человек

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Рано утром 9 августа украинские военные попытались высадиться на Кинбурнской косе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Попытку атаки отбили.

По словам Сальдо, ВСУ задействовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — для огневой поддержки. Три лодки были уничтожены, одна ушла. Потери украинской стороны Сальдо оценил в 12 человек.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.

Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8–10 км.

6 августа Сальдо заявил о попытке ВСУ высадиться с моря на Тендровской косе. С его слов, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами. Попытку отразили, три лодки были уничтожены, остальные отступили.





