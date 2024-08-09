Сальдо сообщил о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
Рано утром 9 августа украинские военные попытались высадиться на Кинбурнской косе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Попытку атаки отбили.
По словам Сальдо, ВСУ задействовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — для огневой поддержки. Три лодки были уничтожены, одна ушла. Потери украинской стороны Сальдо оценил в 12 человек.
Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.
Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8–10 км.
6 августа Сальдо заявил о попытке ВСУ высадиться с моря на Тендровской косе. С его слов, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами. Попытку отразили, три лодки были уничтожены, остальные отступили.
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