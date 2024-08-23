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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны выплатит компенсации жителям дома в Ейске за упавший Су-34

Сюжет
Военная операция на Украине
Структуры Минобороны настаивали, что возмещать ущерб должны местные власти, но суд поручил им возместить ущерб за сгоревшие машины, мебель и бытовую технику. При крушении погибли 15 человек, в том числе трое детей
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Семьи, проживавшие в многоэтажном доме в Ейске, на который осенью 2022 года упал истребитель-бомбардировщик Су-34, подали иски в городской суд против Минобороны с требованием компенсировать ущерб, пишет «Коммерсантъ». Карточки дел опубликованы на сайте суда.

Ответчиком выступают гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице федерального казенного учреждения (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», воинская часть и само Минобороны.

Минобороны выплатит компенсации жителям дома в Ейске за упавший Су-34
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Суд рассмотрел и частично удовлетворил заявления от нескольких семей, им присуждены выплаты 236–935 тыс. руб. для возмещения стоимости уничтоженного имущества: машин, бытовой техники, мебели.

Кроме того, пострадавшие настаивали на компенсации морального вреда, поскольку в момент авиакатастрофы они были дома. Жители рассказали о нравственных страданиях «в виде нарушения душевного спокойствия, ощущения ужаса, опасности и страха за свою жизнь, за жизнь детей». Компенсации за моральные вред сами пострадавшие оценивали до 12 млн руб. на человека, однако суд ограничил их 20–100 тыс. руб. на человека. Вышестоящая инстанция назвала эти суммы «отвечающими требованиям разумности и справедливости».

Жители Ейска рассказали об обстоятельствах крушения Су-34
Общество
Фото:eisk1 / VK

Структуры Минобороны не признавали ни одно из требований и пытались обжаловать решение суда. Военные обращали внимание, что после падения истребителя в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. А значит, настаивали в Минобороны, ликвидация последствий подобных ситуаций ведется за счет средств муниципалитета.

Кроме того, не была установлена «неправомерность действий воинских должностных лиц, ответственных за подготовку воздушного судна», говорилось в апелляции министерства. ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» не сочло себя надлежащим ответчиком, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, сейчас подчиняется иной структуре.

Однако суды первой и второй инстанции признали, что ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» было владельцем самолета на момент аварии и, как собственник источника повышенной опасности, обязано отвечать за нанесенный вред.

РБК направил запрос в Ейский городской суд Краснодарского края, в ФКУ «ОСК Восточного Военного Округа», в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судебной системы Краснодарского края.

ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях
Общество
Фото:Global Look Press

Крушение Су-34 произошло 17 октября 2022 года, пилоты катапультировались. Погибли 15 человек, в том числе три ребенка. Свыше 40 человек пострадали. Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После падения Су-34 начался пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили 72 квартиры.

В Минобороны сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, крушение произошло во время набора высоты. Основной версией катастрофы СК назвал техническую неисправность. По сведениям ТАСС и телеграм-канала «112», Су-34 упал из-за попадания в двигатель двух чаек.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Краснодарский край Су-34 Ейск Минобороны компенсация ущерба
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