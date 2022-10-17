Жители Ейска рассказали об обстоятельствах крушения Су-34

Истребитель-бомбардировщик упал в понедельник вечером в жилом квартале Ейска из-за возгорания двигателя при взлете, заявили в Минобороны. В стоящем рядом девятиэтажном доме произошел пожар, повредивший 17 квартир

Фото: eisk1 / VK

Жители Ейска, в котором произошло крушение Су-34, сообщили РБК, что при падении военного самолета слышали хлопок и затем взрыв, а также видели дым из двигателей.

«Мы находились рядом, но мы работаем в торговом центре, который рядом. Видеть — ничего не видели. Только услышали хлопок и взрыв около 18:10. Все побежали, кричали, [стоял] дым, черный столб. Все гореть начало», — рассказала жительница города.

Еще одна женщина, владелица магазина, находящегося в торговом центре «Меотида» в квартале, где произошло крушение, сказала, что ее сотрудница ушла с работы почти за пару минут до происшествия — она шла домой и видела падающий самолет. «Там оцепили большую территорию», — отметила она, добавив, что лично момент падения не видела.

Другая жительница города сообщила, что самолет направлялся в сторону Ейского лимана и поначалу набирал высоту. «Я видела только последний его момент в небе, когда он набирал высоту и направлялся в сторону лимана. Дальше был грохот, а затем взрыв. От места происшествия я находилась не далеко, но и не близко — на расстоянии примерно в 2 км. Со стороны места взрыва сразу же показались клубы черного дыма, потом начал чувствоваться запах пороха или чего-то похожего. Здание [рядом с местом падения] жилое. Вблизи крушения самолета очень много людей и спецслужб», — сказала женщина.

О том, что из двигателя падающего самолета шел дым, сообщил местный житель, собеседник РБК. Он уточнил, что сам не видел момент падения, о случившемся ему рассказал друг. «Я не видел момент падения самолета, друг видел, когда на автобусе проезжал. Сказал что он падал медленно, по итогу в момент падения был виден дым от двигателей. Как мы поняли, здание на которое он упал — девятиэтажка, жилая, сейчас там МЧС, скорые, полиция», — сказал он.

Video

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился 17 октября около 18.00 в одном из жилых кварталов Ейска в Краснодарском крае. Самолет упал рядом с девятиэтажным многоквартирным домом и торговым центром. По сообщению Минобороны причиной произошедшего стал пожар в одном из двигателей, который начался после взлета при наборе высоты. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, пилоты катапультировались.

После падения самолета загорелось разлившееся топливо, пожар охватил пять этажей жилого дома, огонь распространится на площади в 2 тыс. кв. м. По предварительным данным властей региона, пострадали 17 квартир.

При крушении погибли три человека, пострадали 19 человек, среди них трое детей в возрасте 8-10 лет, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Кроме того, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Ейской центральной больнице развернули восемь операционных для пострадавших, подготовили 11 коек реанимации и 100 коек с кислородным оборудованием для пациентов в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры, на место выехал замглавы военной прокуратуры ЮВО.