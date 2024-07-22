Посол сообщил о контактах с Россией о погибших на Украине колумбийцах

Каждый третий колумбиец живет в бедности, это вынуждает военных, получивших опыт в боях с повстанцами, участвовать в зарубежных конфликтах. Богота обсуждала с Москвой судьбу попавших в ВСУ добровольцев, рассказал посол

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Правительство Колумбии не помогает своим гражданам попасть в украинскую армию, колумбийцы принимают такое решение сами по рабочим, семейным или экономическим причинам, заявил «Известиям» посол в России Эктор Аренас Нейра.

«В некоторых ситуациях, когда кто-то погиб в бою или был задержан, был передан российской армии или попал в плен, нам [посольству Колумбии] приходилось реагировать и координировать действия», — добавил дипломат.

Задача Боготы — информировать колумбийцев, чтобы те принимали более взвешенные решения, продолжил Нейра: «Ведь, как мы видели, многие колумбийцы стали жертвами из-за своего участия в конфликте».

МИД Колумбии сообщил изданию о гибели более 50 колумбийских граждан, присоединившихся к армии Украины. Интернациональный легион территориальной обороны Украины заявлял в июле о гибели шести колумбийцев.

Что вынуждает колумбийцев воевать на Украине Около трети населения Колумбии (16 млн человек) находятся за чертой бедности, получая меньше $109,5 в месяц, а 11% находятся в крайней нищете — их ежемесячный доход не превышает $55. Военная служба стала для колумбийских мужчин одним из немногих законных путей для обретения финансовой стабильности, объясняет New York Times (NYT). Вооруженные силы Колумбии десятилетиями противостоят наркокартелям и повстанческим группировкам, благодаря чему колумбийские солдаты — одни из опытнейших в мире. Численность армии Колумбии — 250 тыс. человек, это вторая по величине армия среди стран Латинской Америки после Бразилии. Свыше 10 тыс. человек ежегодно уходят в запас, а сотни отправляются на Украину, чтобы заработать вчетверо больше, чем опытные офицеры, оставшиеся на родине, сообщало Associated Press. Генералы в Колумбии получают примерно $6 тыс. в месяц — как члены правительства, рядовые военные могут рассчитывать на существенно меньший доход. Капралам в Колумбии платят около $400 в месяц, опытным сержантам-инструкторам — до $900, а минимальная зарплата в стране составляет $300, перечисляет Associated Press. На Украине военнослужащий может получать до $3300 в зависимости от звания и рода службы, предусмотрены компенсации — до $28 660 при ранении в зависимости от тяжести. За гибель семьям заплатят до $400 тыс. Отставные колумбийские военные начали искать работу за рубежом в начале 2000-х годов, работая на американских подрядчиков и охраняя нефтяные скважины в Ираке, либо нанимались в ОАЭ и участвовали в войне в Йемене против проиранских повстанцев-хуситов.

«Все, что мы умеем, — это пользоваться оружием», — пояснил NYT отставной колумбийский солдат Андрес.

Руководитель центра тактической медицины, расположенного неподалеку от Боготы, Эктор Берналь рассказал AP, что за восемь месяцев подготовил свыше 20 колумбийцев, которые затем отправились воевать на Украину. «Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Это не добровольцы, которые хотят защитить флаг другой страны. Ими движет просто экономическая необходимость», — считает Берналь.

Один из мужчин, представившийся Чечо, рассказал, что отправился на Украину в прошлом сентябре. В своем отряде он насчитал примерно 100 других бойцов из Колумбии.

Как выяснила NYT, слухи о возможности участия в конфликте начали распространяться среди колумбийских ветеранов в прошлом году, когда наплыв идеалистически настроенных иностранных добровольцев на Украину начал спадать.

Издание побеседовало более чем с десятью военнослужащими и их родственниками. С их слов, колумбийцы добираются до Польши самостоятельно, часто продавая автомобили и другие ценные вещи, чтобы получить деньги на билеты. На украинской границе они с помощью приложений-переводчиков рассказывают пограничникам о боевом опыте и желании воевать в ВСУ. Затем их собирают на базе в Тернополе на западе Украины, а после распределяют либо в Иностранный легион, либо в 49-й пехотный батальон «Карпатская Сечь».

Собеседники NYT признались, что боевые действия кардинально отличались от того, что было в Колумбии. Ближний бой с автоматическим оружием в густонаселенной территории уступил бомбардировкам на открытой местности, они также не могли рассчитывать на превосходство в воздухе для авиаударов или эвакуации, к чему привыкли в боях с повстанцами.

«Те, кто хочет приехать сюда, сначала подумайте об этом. Колумбия — это детская забава по сравнению с этим местом», — рассказал в октябре один колумбийский доброволец в аудиосообщении, отправленном в групповой чат отставных военных. Мужчина уточнил, что из 60 колумбийцев, с которыми он познакомился, остались только около семи. Остальные либо погибли, либо получили ранения, либо вернулись домой после нескольких недель боев. Он добавил: «Когда ракета впервые взрывается рядом с тобой, ты видишь дьявола воочию».