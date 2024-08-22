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Военная операция на Украине ,  
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Отправленный на Украину датчанин добился разрыва контракта с Минобороны

Отправленный на военную операцию датчанин добился разрыва контракта с Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина приехал в Россию из-за несогласия с ценностями Европы, но не хотел участвовать в конфликте на Украине. Контракт он подписал, не владея русским языком, настаивала защита
Фото: адвокат Роман Петров
Фото: адвокат Роман Петров

Суд признал недействительным контракт с Минобороны России гражданина Дании, который «неожиданно для себя» был отправлен в зону военной операции, следует из карточки дела. Информацию подтвердил РБК адвокат датчанина Роман Попов.

Иностранцу 33 года, он работал музыкантом. В Россию приехал прошлым летом, так как не был согласен с ценностями Европы и был недоволен «ухудшением политического климата», рассказывал ранее РБК Попов.

До октября у мужчины действовал временный вид на жительство. Когда срок подходил к концу, датчанин обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся. Поэтому он обратился в Минобороны, думая, что это позволит ему получить гражданство и остаться в России. В январе 2024 года мужчину уведомили о продлении ВНЖ, но к тому моменту его отправили в зону боевых действий.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

По словам датчанина, он предполагал, что у него будет возможность выбрать должность и он станет пограничником в Сибири или переводчиком с английского. «Я не понял, что договор охватывал только зону боевых действий», — заявил он.

Также он жаловался, что в подразделении его заставляли пить водку, отбирали телефон, подозревали в шпионаже в пользу США и работе на Данию, а непальцы, с которыми он служил, игнорировали его или плевали в его сторону. Один из сослуживцев, бывший боксер, избил его, в результате чего остались синяки вокруг глаз, из носа шла кровь, рассказал датчанин.

Датский музыкант высказался в поддержку президента Владимира Путина и российских Вооруженных сил, однако заявил, что не хочет участвовать в вооруженном конфликте с Украиной. Защита настаивала, что по закону новобранцы обязаны владеть русским языком, а прибывший в Россию иностранец мог общаться лишь на английском и датском.

РБК направил запрос в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Путин 19 августа подписал указ, разрешающий иностранцам получать ВНЖ на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законов, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. В документе говорится о «деструктивных неолиберальных идеологических установках», которые противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

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контрактники Минобороны Дания Военная операция на Украине
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