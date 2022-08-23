Патрушев заявил о попытках Запада «вбить клин» между Россией и Сербией

Секретарь Совбеза счел это «стратегической задачей» западных стран. Он также обсудил с главой МВД Сербии киберугрозы и противодействие терроризму

Николай Патрушев (Фото: МИД РФ)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом». Об этом он сказал на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным, говорится в сообщении на сайте Совбеза.

Помимо этого, Патрушев выразил обеспокоенность «возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе», сообщили в пресс-службе Совбеза. «Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как «развитие демократии», — заявил он.

Кроме того, Патрушев и Вулин обсудили сотрудничество по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Сербия — одна из немногих европейских стран, сохранивших дружеские отношения с Россией после начала военной операции на Украине. Весной страна отказалась вводить санкции против России, после того как их принял ЕС. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к ограничениям.

Президент Александр Вучич утверждал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но вводить санкции пока не будет. Он пояснял, что не считает санкционную политику действенной. Вучич также подчеркивал, что его страна стремится сохранить независимый подход в этом отношении, однако ничего пообещать не может. «Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое «сколько сможем» тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — заявлял Вучич.

Москва, в свою очередь, поддержала Сербию в ситуации вокруг Косово, которая сложилась на территории частично признанной республики в конце июля, после того как косовские власти объявили, что перестанут признавать сербские документы. «Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — заявлял представитель российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).