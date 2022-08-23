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Минобороны заявило о выходе к границе Николаевской области Украины

Минобороны России заявило о выходе к административной границе Николаевской области Украины
По данным ведомства, российские военные установили контроль над территорией Николаевской области Украины площадью 12 кв. км

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Российские военные в ходе операции на Украине уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады вооруженных сил страны и вышли к административной границе Николаевской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, им удалось установить контроль над территорией области площадью 12 кв. км.

Министерство заявило о взятии под контроль 36 кв. км территории Херсонской области, в том числе поселка Комсомольское. «Продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило 3 км», — сообщили там.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В заявлении ведомства утверждается также, что 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ нанесены «значительные потери» в районе населенного пункта Андреевка, украинских военных «выбили» из поселка Благодатовка в Херсонской области.

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Николаевская область находится на юге Украины. На западе она граничит с Одесской, на севере — с Кировоградской, а на востоке — с Днепропетровской и Херсонской областями. Административный центр региона — Николаев. 21 августа Генштаб ВСУ заявил, что российские военные имеют «частичный успех» на николаевском направлении.

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В начале августа заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что населенные пункты Николаевской области, которые Россия взяла под контроль, присоединят к региону. С ее слов, это будет сделано для упрощения соцвыплат.

Минобороны также отчиталось о ходе наступления на донецком направлении. Ведомство заявило, что российские военные и бойцы Донецкой народной республики контролируют более 75% города Марьинка, расположенного примерно в 30 км к западу от Донецка. В начале августа в ДНР заявили, что «выбили» ВСУ с южных окраин Марьинки.

Теги
Минобороны Николаевская область Херсонская область Военная операция на Украине
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