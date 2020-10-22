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Путин заявил о невозможности импортировать гражданское общество

В Россию нельзя импортировать из-за рубежа модели демократического устройства общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме дискуссионного клуба «Валдай». Прямую трансляцию ведет РБК.

«Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать», — сказал он.

По словам президента, они не могут быть «продуктом деятельности иностранных доброжелателей». Путин назвал «завозные модели демократии» фикцией, лишенной внутреннего наполнения.

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