МИД назвал рискованным курс НАТО на игнорирование «красных линий» России

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, курс НАТО на игнорирование «красных линий» и втягивание России в противостояние на Украине грозит эскалацией, которая может привести к столкновению ядерных держав

Сергей Рябков (Фото: Denis Balibouse / EPA / ТАСС)

Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование «красных линий» России и втягивание Москвы в противостояние на Украине «с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта» является в высшей степени рискованным, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав «с вытекающими тяжелейшими последствиями». «Это необходимо предотвратить», — подчеркнул дипломат.

Рябков указал, что в современных «турбулентных» условиях ядерные риски весьма существенны, поэтому их нельзя недооценивать или искусственно «раздувать». «Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной «пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция — РБК.) приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием», — заключил он.

За несколько месяцев до начала спецоперации на Украине Москва направила США и странам НАТО предложения о гарантиях безопасности. В них альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток, в том числе за счет Украины, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям.

В январе 2022 года Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

Позже президент Владимир Путин, говоря о решении начать спецоперацию на Украине, заявлял, что «Россия не может чувствовать себя в безопасности, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины». Он пояснил, что речь идет о расширении на восток и приближении инфраструктуры НАТО к российским границам.

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16 мая, после того, как Финляндия и Швеция приняли решение присоединиться к альянсу, Путин заявил, что «у России нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает». «Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — добавил президент.