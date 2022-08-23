Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины Политика, 02:07
Жена Федуна простилась со «Спартаком» мрачным прогнозом для спорта России Спорт, 01:40
В МИД выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 01:27
Нидерланды выделили на помощь Украине 80 млн евро Политика, 01:19
Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности Политика, 00:58
Минобороны ФРГ не увидело возможности для новых поставок оружия Украине Политика, 00:53
В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян Политика, 00:41
Почему появляется защитная пигментация на лице и что с ней делать РБК и Вирсавия, 00:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram Технологии и медиа, 00:03
Кадыров поручил провести в Чечне «второй этап» вакцинации от коронавируса Общество, 00:01
«Эх, не вовремя». Реакция на уход Федуна из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый четвертый родитель дошкольника пожелал ребенку учить китайский Life, 00:00
Глава крупнейшей киносети заявил о запрете показа российского кино в IMAX Бизнес, 00:00
WSJ узнала о целях США при усилии контроля за соблюдением санкций Политика, 22 авг, 23:59
Военная операция на Украине ,  

Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности

Офис Зеленского: документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться 29 августа
Глава Офиса Зеленского назвал документ по международным гарантиям безопасности для Украины «очень мощным»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29-30 августа. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

Он подчеркнул, что Киев считает гарантии безопасности «очень важным вопросом», о котором власти Украины постоянно говорят со всеми партнерами.

«До конца этого месяца [августа], я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином [бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог] Расмуссеном», — отметил он (цитата по РБК-Украина).

По словам Ермака, он уже ознакомился с текстом, и документ будет «очень мощный».

CNN сообщил о сомнительных шансах на гарантии безопасности Украины от США
Политика
Киев, Украина

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева.

Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Feng Li / Getty Images Постоянная усталость и еще три причины проверить гормоны
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи

Действие ограничений должно продолжаться, пока Россия не даст «гарантии неповторения агрессии» и не возместит ущерб, подчеркнул глава Офиса Зеленского.

Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на объявление о нейтральном статусе и отказе от стремления в НАТО. Украинские власти считают, что гарантами могут стать постоянные члены Совбеза ООН, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.

Глава МИД Россиии Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.

Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле, Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.

«Мы «застряли» из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз «играть в игры», — рассказал он.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина гарантии безопасности документ
Материалы по теме
Шольц со смехом уклонился от ответа о гарантиях безопасности для Украины
Политика
Бывший генсек НАТО возглавит разработку гарантий безопасности для Киева
Политика
В Запорожье заявили, что военная база России станет гарантом безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter