Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности
Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29-30 августа. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Он подчеркнул, что Киев считает гарантии безопасности «очень важным вопросом», о котором власти Украины постоянно говорят со всеми партнерами.
«До конца этого месяца [августа], я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином [бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог] Расмуссеном», — отметил он (цитата по РБК-Украина).
По словам Ермака, он уже ознакомился с текстом, и документ будет «очень мощный».
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева.
Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.
Действие ограничений должно продолжаться, пока Россия не даст «гарантии неповторения агрессии» и не возместит ущерб, подчеркнул глава Офиса Зеленского.
Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на объявление о нейтральном статусе и отказе от стремления в НАТО. Украинские власти считают, что гарантами могут стать постоянные члены Совбеза ООН, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
Глава МИД Россиии Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.
Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле, Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.
«Мы «застряли» из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз «играть в игры», — рассказал он.