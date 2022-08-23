Республиканцы подсчитали, что Байден отдыхал почти половину дней на посту

Джо Байден потратил на отдых 228 из 580 дней президентства. При этом Дональд Трамп за свой президентский срок провел в отпуске 132 дня, Барак Обама — 38 дней, Джордж Буш-младший — 100 дней

Джо Байден (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Президент США Джо Байден с момента вступления в должность провел в отпуске 228 дней. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Республиканской партии (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — говорится в сообщении.

Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. Таким образом, он занимает пост главы государства 19 месяцев, или почти 580 дней.

Согласно подсчетам бывшего корреспондента телеканала CBS из пула Белого дома Марка Ноллера, которые он опубликовал в своем Twitter, за все время президентства Байден был в отпуске в штате Делавэр 150 дней. В то время как 45-й президент США Дональд Трамп за весь президентский срок провел в отпуске 132 дня, из них 17 раз посещал свою частную резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, 13 раз — город Бедминстер в штате Нью-Джерси.

44-й президент США Барак Обама отдыхал меньше Байдена, Трампа и Буша-младшего — 38 дней. Свой отпуск Обама проводил либо на Гавайях, либо на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. 43-й президент США Джордж Буш-младший провел в отпуске 100 дней на своем ранчо в Техасе.

Байден последний раз уезжал в отпуск 10 августа. Президент вместе с семьей на неделю поехал на отдых на остров Киава в штате Южная Каролина. Как писал Reuters, Киава известен частными пляжами и гольф-курортом. Байден вылетел туда в сопровождении жены Джилл, сына Хантера, его жены Мелиссы Коэн и их сына Бо. Президенту пришлось прервать отпуск на один день, чтобы 16 августа вернуться в Белый дом и подписать закон о борьбе с инфляцией.

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Тем же вечером он сел на самолет и отправился в короткую поездку домой в Уилмингтон, штат Делавэр. Глава государства пробыл там до вечера субботы, 20 августа, а затем отправился в Рехобот-Бич (город в том же штате), сообщает New York Post.

Перед тем как отправиться в отпуск, президент США еще две недели находился на карантине из-за COVID-19, но продолжал работать из дома. Лечащий врач Байдена тогда говорил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло. Байден вышел из карантина 7 августа.