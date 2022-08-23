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Республиканцы подсчитали, что Байден отдыхал почти половину дней на посту

Джо Байден потратил на отдых 228 из 580 дней президентства. При этом Дональд Трамп за свой президентский срок провел в отпуске 132 дня, Барак Обама — 38 дней, Джордж Буш-младший — 100 дней
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Президент США Джо Байден с момента вступления в должность провел в отпуске 228 дней. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Республиканской партии (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — говорится в сообщении.

Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. Таким образом, он занимает пост главы государства 19 месяцев, или почти 580 дней.

Байден ушел в отпуск
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Джо Байден

Согласно подсчетам бывшего корреспондента телеканала CBS из пула Белого дома Марка Ноллера, которые он опубликовал в своем Twitter, за все время президентства Байден был в отпуске в штате Делавэр 150 дней. В то время как 45-й президент США Дональд Трамп за весь президентский срок провел в отпуске 132 дня, из них 17 раз посещал свою частную резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, 13 раз — город Бедминстер в штате Нью-Джерси.

44-й президент США Барак Обама отдыхал меньше Байдена, Трампа и Буша-младшего — 38 дней. Свой отпуск Обама проводил либо на Гавайях, либо на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. 43-й президент США Джордж Буш-младший провел в отпуске 100 дней на своем ранчо в Техасе.

Байден последний раз уезжал в отпуск 10 августа. Президент вместе с семьей на неделю поехал на отдых на остров Киава в штате Южная Каролина. Как писал Reuters, Киава известен частными пляжами и гольф-курортом. Байден вылетел туда в сопровождении жены Джилл, сына Хантера, его жены Мелиссы Коэн и их сына Бо. Президенту пришлось прервать отпуск на один день, чтобы 16 августа вернуться в Белый дом и подписать закон о борьбе с инфляцией.

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Тем же вечером он сел на самолет и отправился в короткую поездку домой в Уилмингтон, штат Делавэр. Глава государства пробыл там до вечера субботы, 20 августа, а затем отправился в Рехобот-Бич (город в том же штате), сообщает New York Post.

Перед тем как отправиться в отпуск, президент США еще две недели находился на карантине из-за COVID-19, но продолжал работать из дома. Лечащий врач Байдена тогда говорил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло. Байден вышел из карантина 7 августа.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Татьяна Стекольникова
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