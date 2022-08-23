NYT узнала, что у ООН возникла рекордная нехватка средств для гумпомощи

Фото: Александр Река / ТАСС

ООН столкнулась с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру, в том числе из-за фокуса богатых стран-доноров на помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели, главным образом потому, что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растет», — сказал глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

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