Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Россия и Индия ведут переговоры о локализации производства ракетных двигателей, рассказал в интервью РБК гендиректор Научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов.
«Сегодня мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии», — сообщил он, назвав эту тему перспективной. Но передача лицензии — это вопрос межправительственных соглашений, отметил Арбузов.
По его словам, стороны договорились, что в сентябре и в октябре проведут ряд консультаций, чтобы подготовить предложения для правительств по развитию сотрудничества.
На вопрос РБК, не опасаются ли в Дели американских санкций (CAATSA), Арбузов ответил, что ему об этом судить сложно. «Если они на таком высоком уровне заявляют о своих намерениях, то, наверное, отвечают за те решения, которые собираются принять», — подчеркнул он.
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) — это закон «О противодействии неприятелям Америки через санкции», принятый в 2017 году. Он предполагает введение ограничений против партнеров России за «крупное» сотрудничество с ней в оборонной сфере. В частности, за покупку у России С-400 США уже ввели такие санкции против Китая и Турции.