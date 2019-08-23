Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Индия заинтересована в покупке у России ракетных двигателей, рассказал РБК гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. Страны ведут переговоры о локализации производства в Индии

Сборка ракетного двигателя (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия и Индия ведут переговоры о локализации производства ракетных двигателей, рассказал в интервью РБК гендиректор Научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Сегодня мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии», — сообщил он, назвав эту тему перспективной. Но передача лицензии — это вопрос межправительственных соглашений, отметил Арбузов.

По его словам, стороны договорились, что в сентябре и в октябре проведут ряд консультаций, чтобы подготовить предложения для правительств по развитию сотрудничества.

На вопрос РБК, не опасаются ли в Дели американских санкций (CAATSA), Арбузов ответил, что ему об этом судить сложно. «Если они на таком высоком уровне заявляют о своих намерениях, то, наверное, отвечают за те решения, которые собираются принять», — подчеркнул он.