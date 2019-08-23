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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей
Индия заинтересована в покупке у России ракетных двигателей, рассказал РБК гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. Страны ведут переговоры о локализации производства в Индии
Сборка ракетного двигателя (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия и Индия ведут переговоры о локализации производства ракетных двигателей, рассказал в интервью РБК гендиректор Научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Сегодня мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии», — сообщил он, назвав эту тему перспективной. Но передача лицензии — это вопрос межправительственных соглашений, отметил Арбузов.

По его словам, стороны договорились, что в сентябре и в октябре проведут ряд консультаций, чтобы подготовить предложения для правительств по развитию сотрудничества.

На вопрос РБК, не опасаются ли в Дели американских санкций (CAATSA), Арбузов ответил, что ему об этом судить сложно. «Если они на таком высоком уровне заявляют о своих намерениях, то, наверное, отвечают за те решения, которые собираются принять», — подчеркнул он.

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) — это закон «О противодействии неприятелям Америки через санкции», принятый в 2017 году. Он предполагает введение ограничений против партнеров России за «крупное» сотрудничество с ней в оборонной сфере. В частности, за покупку у России С-400 США уже ввели такие санкции против Китая и Турции.

Ранее курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы. По словам Арбузова, рассматриваются двигатели с тягой в диапазоне от 100 до 400 т. Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на двух топ-менеджеров оборонки, что речь идет о жидкостных РД-180. Под описание Арбузова подпадает РД-180 (с тягой 400 т), от которого американские власти несколько раз обещали отказаться уже к 2022 году.

Всего за период сотрудничества (с конца 1990-х годов) в США, по данным «Роскосмоса», было поставлено 116 таких двигателей. Сотрудничество с США обеспечило «Энергомашу» самое устойчивое положение среди предприятий госкорпорации. Общий объем выручки по итогам 2018 года составил 20 млрд руб. Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров говорит, что выручка предприятия на 50–60% зависит от американских заказов.

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Экспортная программа занимает значительное место в структуре поставок, подтвердил Арбузов в разговоре с РБК. «Что скрывать, конечно, отказ [со стороны США] от поставок окажет влияние на нашу экономику, но это не будет для нас стихийным бедствием. Мы к нему готовимся», — сказал он.

22 июля «Энергомаш» сообщил о прекращении производства двигателей для «Протона-М». Год назад глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что ракета «Протон-М» выполнила свою задачу, а ее производство будет прекращено после выполнения уже заключенных контрактов. Все запуски будут проходить на ракете «Ангара».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Роскосмос», «Энергомаш», ракетный двигатель, Индия
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