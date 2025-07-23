Российская делегация рассказала о невыполненной Киевом договоренности
Украина не выполнила до конца один пункт договоренностей по гражданским — не все жители Курской области вернулись домой, сообщил по итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский.
«Их немного, около 30 человек. <...> Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. Как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС, давайте называть их заложниками», — сказал Мединский. Он подчеркнул, что российская сторона готова обменять их на военных или другие категории граждан.
На прошлой неделе российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры Москвы и Киева о возвращении вывезенных на Украину жителей Курской области проходят тяжело, но продолжаются. В июне Москалькова говорила, что на Украине все еще находятся 34 жителя Курской области.
Двое мирных жителей Курской области вернулись домой в начале июля. До этого о возвращении курян сообщалось в ноябре, марте и мае.
О полном освобождении Курской области Минобороны и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь недалеко от города Суджи.
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