Москалькова назвала тяжелыми переговоры с Украиной о возвращении курян

Татьяна Москалькова вместе с возвращенными в Росссию с Украины жителями Курской области, 4 июля 2025 года (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Переговоры между российской и украинской сторонами о возвращении вывезенных на Украину жителей Курской области проходят тяжело, но продолжаются, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов». Трансляцию смены, где выступила Москалькова, форум вел во «ВКонтакте».

«Сегодня мы все делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию», — сказала омбудсмен.

Она напомнила, что переговоры ведутся между миссией под руководством помощника президента России Владимира Мединского и украинской стороной, которую возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Умеровым Рустамом. Он заключается в том, чтобы договориться сделать доброе дело», — отметила Москалькова.

В июне Москалькова сообщила, что на Украине все еще находятся 34 жителя Курской области.



В рамках обмена России и Украины, по словам врио главы региона Александра Хинштейна, России 23 мая передали 20 курян. В начале июля Киев наряду с военными вернул еще двух жителей Курской области.