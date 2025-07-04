Москалькова подтвердила возвращение двух мирных жителей Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Двоих жителей Курской области вернули в Россию, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, супруги Наталья и Александр, перемещенные в Сумы на Украине, возвращены российской стороне в рамках обмена 4 июля. Скоро они вернутся домой.

По ее словам, России осталось вернуть еще 30 человек.

«Сегодня остается еще 30 человек. Мы за них боремся, работаем по всем каналам. Я уверена, что обещание, которое Умеров дал главе нашей делегации Владимиру Мединскому о том, что курские мирные жители будут отданы, будет выполнено», — сказала Москалькова.

Ранее РБК со ссылкой на источник в российской переговорной группе писал о том, что наряду с военными России передали еще двух мирных жителей.

Обмен произошел 4 июля 2025 года, он состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале июня. Стороны обменялись группами военных до 25 лет, а также ранеными и тяжелобольными пленными.

Ни Россия, ни Украина не раскрыли число обменянных.