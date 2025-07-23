Фидан поблагодарил трех президентов за помощь в организации переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа за усилия по организации переговоров в Стамбуле.
«Мы выражаем нашу благодарность президентам Путину, Зеленскому за их волю и президенту Трампу за поддержку процесса по завершению войны и всем остальным лидерам, которые оказали прямую или опосредованную поддержку процесса», — сказал Фидан (цитата по «РИА Новости»).
Встреча украинской и российской делегаций началась вечером 23 июля в стамбульском дворце Чираган. Ранее в Кремле заявили, что на встрече предстоит «сложный разговор».
Первые два раунда переговоров прошли в мае и июне. Тогда стороны договорились об обмене пленными, а также обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию и согласованию нового обмена военнопленными.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ