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Военная операция на Украине ,  
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Фидан поблагодарил трех президентов за помощь в организации переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Хакан Фидан (в центре) во время встречи во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года
Хакан Фидан (в центре) во время встречи во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа за усилия по организации переговоров в Стамбуле.

«Мы выражаем нашу благодарность президентам Путину, Зеленскому за их волю и президенту Трампу за поддержку процесса по завершению войны и всем остальным лидерам, которые оказали прямую или опосредованную поддержку процесса», — сказал Фидан (цитата по «РИА Новости»).

Фидан поблагодарил трех президентов за помощь в организации переговоров
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Встреча украинской и российской делегаций началась вечером 23 июля в стамбульском дворце Чираган. Ранее в Кремле заявили, что на встрече предстоит «сложный разговор».

Фидан поблагодарил трех президентов за помощь в организации переговоров
Политика
Хакан Фидан (в центре) во время встречи во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

Первые два раунда переговоров прошли в мае и июне. Тогда стороны договорились об обмене пленными, а также обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию и согласованию нового обмена военнопленными.

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