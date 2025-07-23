Путин попросил разъяснений по закону о штрафах за поиск экстремизма

Путин попросил Шадаева разъяснить, как на практике будет реализован закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Глава Минцифры в ответ заявил, что рядовые пользователи могут не волноваться

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить, как закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов должен функционировать на практике. Накануне Госдума приняла его в окончательном, третьем чтении.

Шадаев заверил президента и присутствовавших на заседании членов правительства, что рядовым пользователям волноваться не о чем. «На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр», — уточнил он.

Отдельно Шадаев напомнил о дискуссиях, на которых обсуждалось, что для соблюдения закона пользователям придется выучить содержание федерального списка экстремистских материалов, который ведет Минюст. Сейчас перечень содержит почти 5,5 тыс. записей. «В этом смысле рисков мы не видим, потому что, если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Но мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно», — сказал Шадаев.

Закон, о котором идет речь, предусматривает штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Перед голосованием за поправки в третьем чтении Шадаев по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина обратился к депутатам с разъяснением положений. Тогда он так же, как и сейчас, указал, что наказывать россиян будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, а за посещение соцсетей, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не станут.

Первая версия законопроекта, к которому позже были поданы поправки, была внесена в Госдуму в июне и касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Ко второму чтению поступили поправки, которые вводят штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Их автором выступило правительство.

Фракции «Новых людей», КПРФ и «Справедливой России» отказались поддерживать закон. В итоге на заседании за принятие закона проголосовали 306 депутатов, против выступили 67 депутатов, воздержались — 22. Закон направлен на рассмотрение в Совет Федерации.