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Военная операция на Украине ,  
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Писториус назвал условие поставки Украине двух Patriot

Писториус: ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США быстро возместят их
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Германия может передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, но только при условии, если США их быстро возместят, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы можем передать две наши системы [Patriot], но только при наличии надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести—восьми месяцев», — сказал он во время выступления в баварском Эрдинге (цитата по NTV).

По его словам, основной причиной такого условия является необходимость сохранения боеготовности и учебных возможностей бундесвера. Если в течение одного-двух лет у Германии не будет систем для обучения, то страна потеряет способность готовить специалистов, объяснил министр.

При этом Писториус отметил, что всего Украина нуждается в пяти комплектах Patriot.

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Ранее, 14 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Некоторые страны передадут свои системы Киеву, а США произведут им замену.

Затем Писториус заявил, что Украине нужно еще пять комплексов Patriot. Он пообещал, что Киев получит их в скором времени. По его словам, Германия передаст Украине две системы Patriot из своих запасов, а затем заменит их комплексами из США.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

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