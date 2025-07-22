Писториус назвал условие поставки Украине двух Patriot

Писториус: ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США быстро возместят их

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Германия может передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, но только при условии, если США их быстро возместят, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы можем передать две наши системы [Patriot], но только при наличии надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести—восьми месяцев», — сказал он во время выступления в баварском Эрдинге (цитата по NTV).

По его словам, основной причиной такого условия является необходимость сохранения боеготовности и учебных возможностей бундесвера. Если в течение одного-двух лет у Германии не будет систем для обучения, то страна потеряет способность готовить специалистов, объяснил министр.

При этом Писториус отметил, что всего Украина нуждается в пяти комплектах Patriot.

Ранее, 14 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Некоторые страны передадут свои системы Киеву, а США произведут им замену.

Затем Писториус заявил, что Украине нужно еще пять комплексов Patriot. Он пообещал, что Киев получит их в скором времени. По его словам, Германия передаст Украине две системы Patriot из своих запасов, а затем заменит их комплексами из США.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.