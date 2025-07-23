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Политика ,  
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Bloomberg назвал публичным упреком протесты в Киеве из-за ликвидации НАБУ

Bloomberg: протесты в Киеве из-за ликвидации НАБУ — публичные упреки
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспрецедентной вспышкой народных протестов — впервые с 2022 года, пишет Bloomberg.

Ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), подчеркивает агентство, привела к росту недовольства в стране — в частности, из-за попыток президента сосредоточить власть в руках узкого круга лиц.

«Решение вызвало сопротивление со стороны союзников и публичный упрек. Во вторник вечером сотни людей вышли на митинги в столице Киеве, западном Львове и южном портовом городе Одессе», — говорится в статье.

Bloomberg назвал публичным упреком протесты в Киеве из-за ликвидации НАБУ
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Протесты прошли несмотря на ограничения из-за военного положения.

«Подпись Зеленским закона вызвала опасения, высказанные как оппозицией, так и союзниками из стран «Большой семерки», — такой шаг помешает усилиям по борьбе со взяточничеством на высоком уровне. НАБУ и САП были созданы десять лет назад по просьбе западных союзников»,  — отмечает Bloomberg.

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, сообщало издание «Страна», — они были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.

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На следующий день Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. Теперь НАБУ переходит под контроль Генпрокуратуры, глава которой назначается президентом.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Из-за инициативы в Киеве и других городах в тот же день прошли протесты. НАБУ поблагодарило митингующих за поддержку.

Источники журнала The Economist предположили, что принятие закона могло быть связано с расследованиями НАБУ в отношении сделок лиц, приближенных к офису Зеленского.

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Теги
Анастасия Лежепекова
Владимир Зеленский Украина протесты Bloomberg НАБУ
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