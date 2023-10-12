НАБУ объявило в розыск отца депутата Гончаренко

Алексей Костусев (Фото: Wikimedia Commons)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Алексея Костусева — бывшего мэра Одессы и отца депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, сообщает издание «Страна».

Его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладением им в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что его отца обвиняют в содействии при приватизации одесского аэропорта. Депутат отметил, что при заключении этой сделки он был депутатом Одесского областного совета от Партии регионов и публично выступал против инициативы отца.

По делу о приватизации аэропорта также проходят одесские бизнесмены Александр Грановский и Борис Кауфман, пишет «Страна». По информации УНИАН, предприниматели в 2011 году организовали совместное с горсоветом предприятие по управлению аэропортом. В итоге участникам сделки перешли имущество предприятия в размере 118 млн грн (около 323 млн руб.) и доходы от его деятельности на сумму более 2,5 млрд грн (около 6,8 млрд руб.).

Гончаренко также рассказал, что Костусева уже разыскивали ранее за неуплату алиментов. По словам депутата, отец не принимал участия в его воспитании и последний раз они общались в 2009 году.

До 2014 года Гончаренко был членом Партии регионов, которая считалась пророссийской. После победы Майдана он перешел на националистические позиции и представляет в Верховной раде партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

3 октября украинская Служба безопасности и НАБУ задержали мэра города Сумы Александра Лысенко и главу городского департамента инфраструктуры при получении взятки. СБУ сообщила, что чиновники требовали 2,13 млн грн (около 5,8 млн руб.) от главы местной компании, занимающейся вывозом мусора. В случае отказа платить они угрожали «искусственными препятствиями в ведении бизнеса».