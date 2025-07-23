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Политика ,  
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Премьер Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку

Японский премьер-министр рассказал своему окружению о планах подать в отставку этим летом. Ранее правящая партия, которой он руководит, потерпела поражение на выборах в палату советников и утратила большинство
Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Philip Fong / Getty Images)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба — глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) — планирует подать в отставку до конца месяца, пишет газета «Иомиури», он уже сообщил о своих намерениях окружению.

Сегодня, 23 июля, премьер встретится с главным советником ЛДПЯ Таро Асо, заместителем губернатора Ёсихидэ Сугой и бывшим премьер-министром Фумио Кисидой, отмечает Mainichi. Mainichi подтверждает, что глава правительства готовится к отставке.

20 июля правящая коалиция Японии — ЛДПЯ вместе с партнером по коалиции «Комэйто» — утратила большинство в верхней палате парламента — палате советников. Они получили 47 мандатов (39 и восемь соответственно) и не достигли необходимых для большинства 50 из 125 мест.

С момента своего возникновения в 1955 году ЛДПЯ практически беспрерывно руководила страной, за исключением двух периодов — 1993–1996 и 2009–2012 годов.

Правящая коалиция Японии потеряла большинство в парламенте
Политика

После поражения на выборах внутри партии начали звучать призывы об отставке Исибы, 22 июля началась кампания по сбору петиций о досрочных президентских выборах, пишет «Иомиури».

Сам премьер заявил, что намерен уйти в отставку по итогам завершения японо-американских переговоров по тарифам.

Президент США Дональд Трамп угрожал Японии пошлинами в размере 25%, они должны были вступить в силу 1 августа. Это часть обещанного в апреле повышения тарифов США на товары из десятков стран, в рамках которого Вашингтон пытается добиться уступок у торговых партнеров. Однако по итогам нескольких месяцев переговоров Токио и Вашингтону удалось прийти к компромиссу. 23 июля Трамп сообщил, что США и Япония заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами, он назвал ее «крупнейшей в истории». Сделка включает в себя инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в 15%.

Трамп заявил о «крупнейшем в истории» соглашении о пошлинах с Японией
Экономика
Дональд Трамп

Япония — один из крупнейших источников импорта Соединенных Штатов, в 2024 году она уступила только Мексике, Канаде, Китаю и Германии. В течение нескольких месяцев Япония и Соединенные Штаты боролись за достижение торгового соглашения, сделку тормозили в том числе приближающиеся выборы.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сигэру Исиба Япония премьер-министр отставка
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