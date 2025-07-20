Правящая коалиция Японии потеряла большинство в парламенте

Правящая партия Японии теряет большинство в верхней палате парламента, результат выборов может стать худшим для ЛДПЯ с 1999-го. В прошлом году она утратила большинство и в нижней палате. Исиба намерен остаться а посту

Правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента — палате советников, передает NHK.

Правящая Либерально демократическая партия Японии (ЛДПЯ) вместе с партнером по коалиции «Комейто», согласно последним данным, могут получить 46 мандатов (38 и 8 соответственно) и уже не смогут достичь необходимых для большинства 50 из 125. При этом у оппозиционных партий — 74 места.

Результат на текущих выборах может стать худшим для партии с 1999 года. С момента своего возникновения в 1955 году ЛДПЯ практически беспрерывно руководила страной, за исключением двух периодов — 1993–1996 и 2009–2012 годов.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, комментируя предварительные результаты голосования, отметил, что необходимые для большинства 50 мест в верхней палате парламента набрать трудно. «Это сложная ситуация, и мы должны отнестись к ней смиренно и серьезно», — сказал он.

Несмотря на растущие призывы к отставке, Исиба заявил, что не планирует покидать свою должность. Он напомнил, что японское правительство вовлечено в торговые переговоры с Соединенными Штатами, и было бы непозволительно их сорвать.

Что касается возможного присоединения ЛДПЯ к потенциальной коалиции, которую могут сформировать оппозиционные партии, премьер подчеркнул, что не может высказываться «легкомысленно», поскольку пока количество мандатов у каждой партии не определено.

Как пишет Kyodo, ЛДПЯ, похоже лишилась поддержки части консервативных избирателей, альтернативой для которых стала правая популистская партия «Сансэйто», которая продвигает политику «Японцы превыше всего». Ее председатель Сохея Камия сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом и перенял у последнего неполиткорректную риторику и многие из провокационных высказываний, отмечала The New York Times.

В октябре 2024 года ЛДПЯ и их партнер по коалиции «Комэйто» также впервые с 2012 года утратили парламентское большинство в нижней, более влиятельной палате представителей на досрочных выборах. Планово они должны были состояться лишь в 2025 году, однако вскоре после своего избрания председателем ЛДПЯ Исиба принял решение созвать досрочные выборы, чтобы заручиться мандатом от японского общества после череды скандалов в правящей партии.

Вот уже около трех лет правящая партия переживает кризис за кризисом. Сначала после убийства экс-премьера Синдзо Абэ в июле 2022 года вскрылись связи элиты ЛДПЯ с тоталитарной сектой «Церковь объединения» (один из пострадавших от ее действий решил отомстить секте нападением на Абэ). Не успела партия нивелировать репутационный ущерб, нанесенный этим скандалом, как разгорелся новый: в конце 2023 года выяснилось, что некоторые фракции ЛДПЯ присваивали часть пожертвований в партийные фонды. Ущерб от действий крупнейшей — фракции покойного премьера Абэ — оценивается в 500 млн йен ($3,3 млн). Отставки, дисциплинарные наказания и ликвидация фракционной системы ситуацию не исправили — рейтинги правительства продолжали стремительно падать.

В июле 2024 года правительство тогдашнего премьер-министра Фумио Кисиды пользовалось поддержкой всего 15,5% японцев. Из-за низких рейтингов Кисида отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДПЯ 27 сентября, и во втором туре победу одержал экс-министр обороны Исиба — для него это была уже пятая попытка возглавить партию.