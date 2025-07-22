Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов
ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов, сообщает Минобороны.
Девять дронов сбиты в Брянской области, семь в Ростовской, шесть в Калужской, по три — в Самарской, Тульской и в Московском регионе, два в Белгородской области, еще по одному в Курской и над Черным морем.
Об отражении атаки дронов рано утром сообщал ростовский губернатор Юрий Слюсарь, по его словам, БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.
В Самарской области дроны были сбиты при попытке атаки на промышленное предприятие, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.
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