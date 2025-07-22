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Военная операция на Украине ,  
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Дроны ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Самарской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украинские БПЛА пытались атаковать одно из промышленных предприятий в Самарской области, но были уничтожены силами ПВО России, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что ни жертв, ни разрушений не последовало.

Исходя из соображений безопасности в регионе ограничивали работу мобильного интернета, отметил также Федорищев. «Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника», — отметил глава области.

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Фото:Минобороны России

Ночью на всей территории области объявляли угрозу атаки дронов, сообщало МЧС в своем приложении. Кроме того, около трех часов действовали ограничения на полеты в аэропорту Самары Курумоч, писал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Минобороны ранним утром сообщили, что военные перехватили три дрона в небе над Самарской областью.

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Теги
Софья Полковникова
Самарская область дроны нефтепромышленное предприятие
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