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Военная операция на Украине ,  
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На Украине двух мужчин осудили на 8 лет по делу о шпионаже

На Украине подозреваемых в работе на ФСБ осудили на 8 лет по делу о шпионаже
Сюжет
Военная операция на Украине
По версии СБУ, два гражданина одной из стран Южного Кавказа, будучи «информаторами ФСБ» собирали сведения о работе штабов командования ВСУ в Одесской области. Обоих приговорили к восьми годам лишения свободы
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Суд на Украине вынес приговоры двоим предполагаемым «информаторам ФСБ» по делу о шпионаже за штабами Вооруженных сил (ВСУ) в Одесской области. Обоих приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале.

Оба мужчины — граждане одной из стран Южного Кавказа, проживавшие в Одессе. Им вменяли ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Подозреваемых осудили на основании доказательств, предоставленных службой. По ее информации, фигуранты «разведывали места базирования пунктов управления Сил обороны», в первую очередь концентрируясь на штабах командования ВСУ на южном направлении.

Они искали места дислокации украинских подразделений, после чего собирали сведения о личном составе и его функционале.Также мужчины собирались заняться вербовкой других «информаторов», полагают в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в апреле 2024 года в Одессе. Это произошло в момент, когда те «пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать его геолокацию», заявили в ведомстве.

В середине июля российская ФСБ сообщила о задержании в Крыму «агента украинских спецслужб», который передавал Киеву сведения о Вооруженных силах России. Мужчина оказался гражданином Украины, его заподозрили в работе на украинское Главное управление разведки (ГУР). Задержанного арестовали по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
СБУ Украина ФСБ уголовное дело шпионаж приговор Военная операция на Украине
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