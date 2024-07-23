Дума разрешила признавать нежелательными любые зарубежные организации

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Изменения вносятся в несколько законов, в том числе в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Также приняты в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которыми устанавливается ответственность за деятельность таких организаций.

Теперь за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы. Кроме того, закон предлагает ввести запрет въезжать в Россию иностранцам — участникам нежелательных организаций с госучастием.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркнул, что правовой механизм защиты распространяется лишь на иностранные неправительственные организации, в то время как в распоряжении комиссии есть материалы об участии госструктур в деятельности, которая представляет угрозу безопасности страны. Речь идет о «разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом».

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательной любую зарубежную организацию в июне 2024 года. В мае 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за участие в любой нежелательной организации.

В настоящее время в перечне нежелательных организаций свыше 170 юрлиц, среди них западные правозащитные организации, исследовательские центры и СМИ.