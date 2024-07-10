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Минюст предложил ограничить сроки ознакомления с уголовными делами

Минюст предложил ограничить тремя месяцами ознакомление с уголовными делами
Минюст предложил ограничить срок ознакомления с уголовными делами тремя месяцами для предварительного следствия и десятью днями для дознания. Действующие нормы УПК устанавливают временные рамки в случае затягивания процесса
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Минюст предложил ограничить срок ознакомления с уголовными делами тремя месяцами для предварительного следствия и десятью днями для дознания, инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Согласно действующим нормам, «обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела». Минюст считает, что таким образом создаются условия «для затягивания производства по делу», что препятствует его передаче в суд и «нарушает право на судопроизводство в разумный срок».

Ведомство со ссылкой на данные МВД указывает, что сроки ознакомления обвиняемых и адвокатов с уголовными делами объемом свыше 20 томов на стадии досудебного производства составляют «от нескольких месяцев до двух лет». Авторы инициативы полагают, что предложенные поправки помогут соблюсти «баланс прав и интересов» всех сторон. Законопроект также предусматривает продление сроков ознакомления с делом при наличии ряда обстоятельств. К их числу относятся большой объем материалов, «множественность обвиняемых и инкриминируемых деяний» и невозможность организовать ознакомление в связи с занятостью кабинетов в следственных изоляторах. В таких случаях Минюст предлагает возложить ответственность за принятие соответствующего решения на руководителей следственных органов или прокурора «в пределах сроков предварительного расследования».

Зампред комиссии совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян сказал газете, что эти поправки не поддержит адвокатское сообщество, так как они «ущемляют процессуальные права». Он также указал на ст. 217 УПК, которая предусматривает установление сроков ознакомления с уголовным делом в случае «явного затягивания» со стороны защиты.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Законопроект направлен на то, чтобы облегчить деятельность следователей и дознавателей. Сторона защиты просто не сумеет ознакомиться с материалами дела и будет не подготовлена к суду. В таком случае качество юридической помощи будет невысоким и право на защиту в какой-то степени будет нарушено», — сказал Гаспарян.

По словам адвоката Константина Ривкина, действующие нормы УПК «дают возможность расследовать уголовное дело без временных пределов и при этом содержать обвиняемого под стражей до 18 месяцев» и в случае реализации этого законопроекта «псевдосостязательный уголовный процесс станет более инквизиционным».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минюст законопроект уголовное дело сроки обвиняемые
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