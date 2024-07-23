Россия расширила санкции против Великобритании

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

МИД России расширил санкции против британских подданных, добавив туда 15 человек. В список вошли топ-менеджеры компаний ВПК, включая BAE Systems PLC и Pearson Engineering Limited, эксперты и журналисты.

«По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Великобритании враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития», — говорится в заявлении российского МИДа.

18 июля санкции против России расширил Лондон. В санкционный список попали 11 судов, которые правительство Британии связывает с транспортировкой нефти и нефтепродуктов в обход потолка цен.

Материал дополняется.