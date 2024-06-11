 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Лавров заявил, что договор между Ираном и Россией полностью согласован

Лавров: договор России и Ирана полностью согласован
Ранее Москва сообщала, что работа над договором приостановлена, поскольку сейчас в приоритете Тегерана — запланированные на 28 июня внеочередные выборы президента
Сергей Лавров и Али Багери Кани
Сергей Лавров и Али Багери Кани (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия и Иран полностью согласовали текст договора о всеобъемлющем сотрудничестве, но, чтобы президенты его подписали, Ирану еще надо завершить ряд законодательных процедур. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, который прошел в Нижнем Новгороде 10–11 июня.

«Пока он еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован. Но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов и на, соответственно, подписание, со стороны Исламской Республики Иран необходимо выполнить ряд процедурных законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре», — сказал министр.

Иран стал членом БРИКС в январе 2024 года — он присоединился к объединению вместе с Египтом, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. На нынешнем СМИД республику представлял и.о. министра иностранных дел Али Багери Кани (с 2007 по 2013 год был замглавы Высшего совета национальной безопасности Ирана) — он занял этот пост после гибели Хосейна Амира Абдоллахияна в вертолетной катастрофе, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.

МИД объяснил приостановку работы над договором России и Ирана
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

По словам Лаврова, вместе с и.о. главы иранского МИДа они подтвердили приверженность документу, который стороны должны заключить и который «призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень».

Ранее в этот день директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что Москва и Тегеран приостановили работу над договором. «Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> — я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — сказал он в интервью «РИА Новости». По словам Кабулова, после того как от Ирана в начале года поступили поправки, Россия внесла свои контрпредложения — они сейчас на иранской стороне. «Но поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки», — рассказал дипломат.

Отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Его подписали в 2001 году, каждые пять лет он автоматически продлевается. В последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества. Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года после визита Раиси в Москву. Однако спустя два года работы над документом в МИДе все еще затруднялись назвать приблизительные сроки заключения соглашения.

Договор станет «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», обещал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Иран Россия БРИКС

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается
Политика
Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео
Общество
Насколько Иран приблизился к созданию ядерного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Какие сценарии возможны в экономической войне между Китаем и США Pro, 16:36
В Бразилии назвали слишком мягким приговор за расизм в адрес Винисиуса Спорт, 16:36
Ингосстрах Банк запустил премиальное банковское обслуживание Пресс-релиз, 16:36
Захарова словом «рейх» описала действия погранслужбы в аэропорту Кишинева Политика, 16:33
В Польше арестовали десять человек, заподозренных в диверсиях Политика, 16:29
Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за сотрудничество с СБУ Политика, 16:29
За городом, в Москве: как загорать на пляже и устраивать пикники РБК и City Bay, 16:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Nikkei раскрыло схему с фондом G7 для поддержки Украины Политика, 16:22
Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности Политика, 16:08
В мае на Россию пришлось до 27% трафика на крупнейших криптобиржах Крипто, 16:04
Россиянку в Дании заподозрили в связях с российскими спецслужбами Политика, 15:59
Власти Шри-Ланки рассказали об обманом завербованных воевать на Украину Политика, 15:54
Лидер сборной Польши Левандовски пропустит первый матч на Евро-2024 Спорт, 15:50
В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя Общество, 15:49