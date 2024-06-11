Лавров заявил, что договор между Ираном и Россией полностью согласован

Ранее Москва сообщала, что работа над договором приостановлена, поскольку сейчас в приоритете Тегерана — запланированные на 28 июня внеочередные выборы президента

Сергей Лавров и Али Багери Кани (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия и Иран полностью согласовали текст договора о всеобъемлющем сотрудничестве, но, чтобы президенты его подписали, Ирану еще надо завершить ряд законодательных процедур. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, который прошел в Нижнем Новгороде 10–11 июня.

«Пока он еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован. Но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов и на, соответственно, подписание, со стороны Исламской Республики Иран необходимо выполнить ряд процедурных законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре», — сказал министр.

Иран стал членом БРИКС в январе 2024 года — он присоединился к объединению вместе с Египтом, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. На нынешнем СМИД республику представлял и.о. министра иностранных дел Али Багери Кани (с 2007 по 2013 год был замглавы Высшего совета национальной безопасности Ирана) — он занял этот пост после гибели Хосейна Амира Абдоллахияна в вертолетной катастрофе, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.

По словам Лаврова, вместе с и.о. главы иранского МИДа они подтвердили приверженность документу, который стороны должны заключить и который «призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень».

Ранее в этот день директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что Москва и Тегеран приостановили работу над договором. «Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> — я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — сказал он в интервью «РИА Новости». По словам Кабулова, после того как от Ирана в начале года поступили поправки, Россия внесла свои контрпредложения — они сейчас на иранской стороне. «Но поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки», — рассказал дипломат.

Отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Его подписали в 2001 году, каждые пять лет он автоматически продлевается. В последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества. Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года после визита Раиси в Москву. Однако спустя два года работы над документом в МИДе все еще затруднялись назвать приблизительные сроки заключения соглашения.

Договор станет «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», обещал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.