Над Брянской областью сбили два беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Под атаку попал Севский район, уточнил он. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 75 дронов, сообщило Минобороны. Большинство из них — 47 аппаратов — уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.