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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Под атаку попал Севский район, уточнил он. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

Дроны во второй раз за ночь атаковали Брянскую область
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Фото:Минобороны России

Минувшей ночью силы ПВО сбили 75 дронов, сообщило Минобороны. Большинство из них — 47 аппаратов — уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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