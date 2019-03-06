Путин подписал закон о запрете гаджетов для военных на службе

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, а также пользоваться смартфонами и другими гаджетами. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы россиянам запрещается распространять информацию, которая позволяет определить место несения службы, ведомство и местонахождение как их самих, так и их сослуживцев, членов их семей и уволенных со службы.

Помимо этого, нельзя раскрывать данные о работе органов военного управления, воинских частей и других организаций, входящих в вооруженные силы. В частности, информацию об их передислокации.

Военнослужащим и призванным на сборы гражданам также запретили иметь при себе «электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием Сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». При этом смартфонами и другими гаджетами можно пользоваться, если они необходимы для выполнения военнослужащими своих обязанностей.