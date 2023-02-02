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В Думу внесли проект о порядке дисциплинарного ареста при мобилизации

В Думу внесли проект о дисциплинарном аресте военных во время мобилизации без решения суда
Авторы инициативы указали, что сейчас в законах есть противоречие: в одном документе сказано, что командиры и военная полиция имеют полномочия назначить арест, в другом — что это делает суд. Последнее положение предлагают убрать
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Государственную думу внесли законопроект, устраняющий противоречия при применении в отношении военнослужащих в период мобилизации или военного положения дисциплинарного ареста, следует из законодательной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что существуют два документа, регулирующих данный вопрос. Согласно одному, решения о дисциплинарном аресте в отношении тех военных (кроме офицеров), кто совершил проступки, принимают командиры или начальники органов военной полиции; согласно другому — указанные лица не могут назначать данный вид наказания без судебного решения.

Авторы инициативы — депутаты-единороссы Андрей Картаполов и Андрей Красов — предложили отказаться от требования выносить судебное решение, изменив положения федерального закона «О статусе военнослужащих».

Еще одна идея парламентариев — лишить военнослужащих на период дисциплинарного ареста положенных им выплат.

В законе «О статусе военнослужащих» говорится, что дисциплинарный арест является «крайней мерой дисциплинарного воздействия», во время него военнослужащего содержат «в условиях изоляции на гауптвахте». Он назначается только за «грубые дисциплинарные проступки» и на срок до 30 дней. Решение об аресте, согласно закону, принимает гарнизонный военный суд.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдума арест военнослужащие
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