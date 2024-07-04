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Военная операция на Украине ,  
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Суд оштрафовал политика Шлосберга за дискредитацию армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Псковский суд оштрафовал главу местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (Минюст включил его в список иноагентов) на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Политику вменили нарушение ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

Что именно вменялось Шлосбергу, в суде не уточнили.

РБК обратился за комментарием к Льву Шлосбергу.

На Шлосберга составили протокол по статье о дискредитации армии России
Политика
Лев Шлосберг

Минюст признал Шлосберга иноагентом 16 июля 2023 года. Он выступал против российской военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, утверждают в министерстве.

В мае 2022 года Шлосберга дважды за месяц оштрафовали по статье о дискредитации российских военных.

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Теги
Псков Лев Шлосберг дискредитация армии штраф
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