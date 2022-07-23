Абрамовича заметили на церемонии подписания соглашений по зерну в Турции

Reuters и ANSA опубликовали фотографии миллиардера, сидящего в зале, где проходила церемония подписания соглашений. Абрамович весной присутствовал на переговорах России и Украины по урегулированию кризиса

Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашений, разрешающего вывоз зерна из украинских портов, в Стамбуле, сообщают Reuters и итальянское агентство ANSA.

Издания опубликовали две разные фотографии Абрамовича, сидящего, как они пишут, в зале, где проходила церемония, среди других приглашенных гостей. ANSA уточняет, что российский бизнесмен сидел в первых рядах.

Reuters также опубликовал еще одну фотографию, где Абрамович стоит в зале у стены, вместе с другими приглашенными.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Соглашения о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — подписали Россия и Турция при свидетельстве ООН, а также Украина и Турция. Согласно их условиям, вывозить зерно сухогрузы будут через безопасные коридоры в Черном море, разминирование акватории производиться не будет. Военные корабли не будут сопровождать грузовые суда, а также приближаться к ним. На выходе и входе в Черное море суда будут проверяться, чтобы исключить провоз оружия и боеприпасов

Информация об участии Абрамовича в мероприятиях по урегулированию кризиса на Украине появилась еще в конце февраля. The Jerusalem Post писал, что бизнесмен отправился в Белоруссию, где проходили первые встречи участников российской и украинской делегаций, чтобы помочь в переговорах. Представитель миллиардера сообщил, что к Абрамовичу обратилась украинская сторона «за поддержкой в достижении мирного урегулирования», однако информацию о его визите в Белоруссию комментировать не стал.

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В марте Абрамовича заметили в Стамбуле, незадолго до начала переговоров делегаций во дворце Долмабахче. Корреспондент «РИА Новости» сообщал, что бизнесмен побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснял, что Абрамович является посредником в переговорах России и Украины. «То есть он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения «на входе». То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — уточнял он.

Присутствие Абрамовича на переговорах подтверждали и в Кремле. Представитель российского президента Дмитрий Песков сообщал, что он не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, однако присутствует на них со стороны России.

В середине апреля журнал Fortune написал, что Абрамович посетил Киев для того, чтобы обсудить способы оживления переговорного процесса, который зашел в тупик. Однако представитель бизнесмена опроверг эту информацию, сообщив, что Абрамович не в Киеве и не ездил туда недавно.

Сейчас Абрамович находится под европейскими и британскими санкциями, он пытается их оспорить. В начале июня The Times писала, что глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия написал письмо в поддержку Абрамовича.

Он аргументировал это тем, что миллиардер сыграл «положительную роль» в переговорах Москвы и Киева. По его словам, при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, в рамках которых были установлены «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей».