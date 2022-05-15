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Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии

По словам представителя бизнесмена, Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии, к компания Millhouse Views LCC никак не связана с ним
Фото: Насыров Алексей / ТАСС
Фото: Насыров Алексей / ТАСС

Роман Абрамович не имеет отношения к арестованному в Португалии дому стоимостью €10 млн, о котором ранее сообщила газета Publico. Об этом РБК заявил представитель российского бизнесмена.

«Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — сказал он.

Publico узнала об аресте в Португалии дома Абрамовича стоимостью €10 млн
Политика
Роман Абрамович

По информации Publico, власти Португалии 25 марта заморозили недвижимость Абрамовича стоимостью €10 млн в Алгарве на юге страны. Речь идет о доме в Кинта-ду-Лаго, одной из самых богатых общин в Алгарве.

Газета пояснила, что в феврале компания Millhouse Views LLC пыталась продать этот дом гражданину Великобритании. Мужчина попросил кредит в размере €5 млн на покупку недвижимости. Операция привлекла внимание Португальской государственной банковской корпорации (CGD), которая установила, что компания принадлежит холдингу Абрамовича, и предупредила Судебную полицию.

В марте этого года против Абрамовича ввели санкции Евросоюз и Великобритания. The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена также готовилась ввести санкции против Абрамовича, однако Совет национальной безопасности США поручил Минфину воздержаться от введения санкций в его отношении.

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Состояние Абрамовича, по оценке Forbes, составляет $6,9 млрд, он занимает 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который составляет Forbes, он находится на 219-й строке.

Абрамович является основным владельцем инвестиционной компании Millhouse, а в декабре прошлого года бизнесмен получил португальское гражданство.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Роман Абрамович арест имущества Португалия санкции
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