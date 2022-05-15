Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии
Роман Абрамович не имеет отношения к арестованному в Португалии дому стоимостью €10 млн, о котором ранее сообщила газета Publico. Об этом РБК заявил представитель российского бизнесмена.
«Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — сказал он.
По информации Publico, власти Португалии 25 марта заморозили недвижимость Абрамовича стоимостью €10 млн в Алгарве на юге страны. Речь идет о доме в Кинта-ду-Лаго, одной из самых богатых общин в Алгарве.
Газета пояснила, что в феврале компания Millhouse Views LLC пыталась продать этот дом гражданину Великобритании. Мужчина попросил кредит в размере €5 млн на покупку недвижимости. Операция привлекла внимание Португальской государственной банковской корпорации (CGD), которая установила, что компания принадлежит холдингу Абрамовича, и предупредила Судебную полицию.
В марте этого года против Абрамовича ввели санкции Евросоюз и Великобритания. The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена также готовилась ввести санкции против Абрамовича, однако Совет национальной безопасности США поручил Минфину воздержаться от введения санкций в его отношении.
Состояние Абрамовича, по оценке Forbes, составляет $6,9 млрд, он занимает 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который составляет Forbes, он находится на 219-й строке.
Абрамович является основным владельцем инвестиционной компании Millhouse, а в декабре прошлого года бизнесмен получил португальское гражданство.