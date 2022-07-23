Минобороны сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ под Кривым Рогом

Российские военные нанесли удар по месту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в городе Апостолово Днепропетровской области, говорится в субботнем брифинге Минобороны. В результате были убиты до 200 украинских военных. Также были ликвидированы девять артиллерийских орудий и военная техника.

Апостолово находится в 45 км от Кривого Рога.

Кроме того, были нанесены удары по боевым позициям «формирования «Донбасс» у села Верхнекаменское в ДНР. В результате были убиты более 60 человек.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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