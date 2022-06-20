Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Днепром

МиГ-29 (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Близ города Апостолово Днепропетровской области Украины российскими силами противовоздушной обороны сбит многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ, сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска сбили девять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории, занятой Донецкой и Луганской республиками. В министерстве добавили, что в Харьковской области и ДНР «перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские силы начали спецоперацию на Украине около четырех месяцев назад — 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал среди ее целей «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, утверждая, что жители Донбасса подвергались «геноциду» со стороны властей Украины.

За это время, по данным Минобороны России, уничтожены 208 украинских самолетов, 132 вертолета, более 3,6 тыс. танков и других бронированных машин, более 1,2 тыс. беспилотников, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, более 2 тыс. орудий полевой артиллерии, 345 зенитных ракетных комплексов и более 3,7 тыс. единиц автомобильной техники.

Власти Украины объявили военное положение и мобилизацию, а также разорвали с Россией дипломатические отношения.