Минобороны России заявило о сбитом украинском Су-25 и ударах по арсеналу
Воздушно-космические силы России уничтожили арсенал ВСУ на территории склада предприятия в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны России.
Они также нанесли удары ракетами воздушного базирования по трем пунктам управления, 25 районам с живой силой и военной техникой ВСУ, а также двум артиллерийским батареям на огневых позициях, заявило ведомство. В районе поселка Николаевка в ДНР российские военные атаковали пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», а вблизи села Богуславка в Харьковской области уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В городе Красногоровка, поселке Покровское в ДНР, городе Северодонецк в ЛНР и селе Безруков Харьковской области российские силы атаковали пять складов боеприпасов. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация нанесли удары по двум пунктам управления и 53 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
«Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», — сказано в заявлении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский штурмовик Су-25 в районе села Новогригоровка в Днепропетровской области. По версии Минобороны, они также сбили четыре украинских беспилотника вблизи Малых Проходов и Питомника Днепропетровской области и Нижней Крынки Донецкой области.
«В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», — заявили в ведомстве.
Ракетные войска и артиллерия атаковали еще 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Действия российских властей осудили представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН. Они потребовали прекратить огонь и вывести войска. Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипотношения с Россией.
По данным российского министерства, с начала военных действий Вооруженные силы уничтожили 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотников, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники. За 95 дней военных действий Минобороны сообщило как минимум о семи сбитых самолетах Су-25.