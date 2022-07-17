Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
TMZ узнал о свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Общество, 22:57
Зеленский объяснил увольнение глав СБУ и ГП связями силовиков с Россией Политика, 22:55
Кандидаты на пост премьера Британии отказались брать на работу Джонсона Политика, 22:46
Курский губернатор объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной Политика, 22:40
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 22:28
Гол бывшего игрока помешал тренеру «Динамо» выиграть первый матч в РПЛ Спорт, 22:10
Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС Политика, 22:06
В Минобороны Белоруссии заявили о частых полетах беспилотников у границы Политика, 22:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей Политика, 21:59
Найдены семь из восьми членов экипажа разбившегося в Греции Ан-12 Общество, 21:35
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 21:33
Госдеп заявил о возможности Абу-Даби и Эр-Рияда нарастить добычу нефти Экономика, 21:19
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой Политика, 21:08
Пляж в Фукусиме открылся спустя 11 лет после аварии на АЭС Общество, 21:05
Политика ,  
0 

Кандидаты на пост премьера Британии отказались брать на работу Джонсона

Ни один из кандидатов в премьер-министры Великобритании не захотел брать на работу уходящего в отставку лидера консерваторов Бориса Джонсона. Во время дебатов у них спросили, кто бы взял Джонсона в свою команду, однако ни один из претендентов на пост не поднял руку. Трансляцию дебатов вел телеканал ITV.

Один из кандидатов на должность лидера консерваторов — глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат — сказал, что пришло время начать все сначала, и возглавить партию должны надежные люди, чтобы вернуть доверие общественности. Телеканал отмечает, что Тугендхат не работал в правительстве и является ярым критиком Джонсона.

В ответ экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок заявила, что ей «не стыдно за все, что делало правительство», и подчеркнула, что Тугендхату легко говорить, когда у него не было опыта работы в правительстве и принятии решений. В числе достижений правительства Джонсона она назвала в частности Брекзит.

Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине
Политика
Пенни Мордонт

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов вокруг его фигуры. Последний из них связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. После того, как выяснилось, что при назначении Пинчера на высокопоставленные должности Джонсон знал, что тот уже был фигурантом подобного расследования, министры стали массово увольняться.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера Консервативной партии. На должность претендуют пять кандидатов: Тугендхат, Баденок, экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт, глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Michal Matlon / Unsplash Когда работники устали от перемен. Как им помочь
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео


 

Теги
Великобритания Выборы премьер-министр Борис Джонсон
Материалы по теме
Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине
Политика
Times узнала о призыве Джонсона к выбывшим из гонки за пост премьера
Политика
Guardian сообщила, в чем согласны все кандидаты на пост премьера Британии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter