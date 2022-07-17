Кандидаты на пост премьера Британии отказались брать на работу Джонсона

Ни один из кандидатов в премьер-министры Великобритании не захотел брать на работу уходящего в отставку лидера консерваторов Бориса Джонсона. Во время дебатов у них спросили, кто бы взял Джонсона в свою команду, однако ни один из претендентов на пост не поднял руку. Трансляцию дебатов вел телеканал ITV.

Один из кандидатов на должность лидера консерваторов — глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат — сказал, что пришло время начать все сначала, и возглавить партию должны надежные люди, чтобы вернуть доверие общественности. Телеканал отмечает, что Тугендхат не работал в правительстве и является ярым критиком Джонсона.

В ответ экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок заявила, что ей «не стыдно за все, что делало правительство», и подчеркнула, что Тугендхату легко говорить, когда у него не было опыта работы в правительстве и принятии решений. В числе достижений правительства Джонсона она назвала в частности Брекзит.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов вокруг его фигуры. Последний из них связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. После того, как выяснилось, что при назначении Пинчера на высокопоставленные должности Джонсон знал, что тот уже был фигурантом подобного расследования, министры стали массово увольняться.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера Консервативной партии. На должность претендуют пять кандидатов: Тугендхат, Баденок, экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт, глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.