Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве

Бывший глава «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко, фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», получил политическое убежище в Литве еще в марте, а 18 июля его задержали в Вильнюсе по запросу Интерпола

Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве. Об этом со ссылкой на местный департамент миграции сообщает издание 15min.

Такое решение власти Литвы приняли еще в марте. О том, что Ружечко запросил политическое убежище, литовские власти официально сообщили 19 июля. Накануне его задержали в Вильнюсе по запросу Интерпола.

РБК направил запрос адвокату Ружечко и самому бывшему гендиректору.

В России правоохранительные органы заподозрили Ружечко и основателя компании «Петронефть» Романа Трушева в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Трушев уехал в Швейцарию в конце апреля 2019 года, а Ружечко — в Испанию. Их объявили в международный розыск, Самарский районный суд заочно арестовал обоих.