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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве

Бывший глава «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко, фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», получил политическое убежище в Литве еще в марте, а 18 июля его задержали в Вильнюсе по запросу Интерпола
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве. Об этом со ссылкой на местный департамент миграции сообщает издание 15min.

Такое решение власти Литвы приняли еще в марте. О том, что Ружечко запросил политическое убежище, литовские власти официально сообщили 19 июля. Накануне его задержали в Вильнюсе по запросу Интерпола.

РБК направил запрос адвокату Ружечко и самому бывшему гендиректору.

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Общество
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В России правоохранительные органы заподозрили Ружечко и основателя компании «Петронефть» Романа Трушева в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Трушев уехал в Швейцарию в конце апреля 2019 года, а Ружечко — в Испанию. Их объявили в международный розыск, Самарский районный суд заочно арестовал обоих.

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Бизнес
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

О загрязнении трубопровода «Дружба» из России в Восточную Европу стало известно в середине апреля прошлого года. Белорусские власти сообщили, что по нему стала поступать нефть с содержанием хлорорганики, в несколько раз превышающим допустимое, что грозило авариями на нефтеперерабатывающих заводах. Следствие считает, что грязное сырье попало в «Дружбу» через узел учета сырья Самара — Унеча, раньше он принадлежал «Самаратранснефть-терминалу». Чистая нефть по трубопроводу начала поступать в мае 2019 года, а с 1 июля, как сообщали в «Транснефти», поставки по «Дружбе» возобновились в полном объеме.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Литва, политическое убежище, трубопровод
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