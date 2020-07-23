Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве
Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве. Об этом со ссылкой на местный департамент миграции сообщает издание 15min.
Такое решение власти Литвы приняли еще в марте. О том, что Ружечко запросил политическое убежище, литовские власти официально сообщили 19 июля. Накануне его задержали в Вильнюсе по запросу Интерпола.
РБК направил запрос адвокату Ружечко и самому бывшему гендиректору.
В России правоохранительные органы заподозрили Ружечко и основателя компании «Петронефть» Романа Трушева в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Трушев уехал в Швейцарию в конце апреля 2019 года, а Ружечко — в Испанию. Их объявили в международный розыск, Самарский районный суд заочно арестовал обоих.