Лавров заявил о контактах России с «людьми от Хуана Гуаидо»

Лавров заявил о контактах России с «людьми от Хуана Гуаидо»

Сергей Лавров (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны, пытаются контактировать с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, Москва никогда не прекращала диалог с Венесуэлой. «Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта — правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо», — сказал он.

По его словам, Москва объясняет им «неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне».

По его словам, сейчас ситуация в Венесуэле «меняется в лучшую сторону». Лавров рассказал, что по вопросу разрешения кризиса в Венесуэле изначально существовали несколько объединений. Среди них так называемая международная контактная группа, которую продвигал Европейский союз. «Эта контактная группа была сплочена на основе ультиматума фактически: срочно проводим президентские выборы, и тогда все будет хорошо», — рассказал министр иностранных дел.

Объединение представителей Боливии, Мексики, Уругвая и стран Карибского сообщества выступало за диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией.