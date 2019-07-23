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Лавров заявил о контактах России с «людьми от Хуана Гуаидо»
Сергей Лавров (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны, пытаются контактировать с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, Москва никогда не прекращала диалог с Венесуэлой. «Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта — правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо», — сказал он.

По его словам, Москва объясняет им «неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне».

По его словам, сейчас ситуация в Венесуэле «меняется в лучшую сторону». Лавров рассказал, что по вопросу разрешения кризиса в Венесуэле изначально существовали несколько объединений. Среди них так называемая международная контактная группа, которую продвигал Европейский союз. «Эта контактная группа была сплочена на основе ультиматума фактически: срочно проводим президентские выборы, и тогда все будет хорошо», — рассказал министр иностранных дел.

Объединение представителей Боливии, Мексики, Уругвая и стран Карибского сообщества выступало за диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией.

«После безуспешных попыток наскоком извне спровоцировать там очередную «цветную революцию», все-таки сейчас ситуация перешла в то, что мы называем «процессом Осло». Это процесс, который нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. То есть, здравый смысл постепенно начинает превалировать», — рассказал Лавров.

Он также выразил надежду на то, что по итогам этого переговорного процесса может быть достигнута договоренность, «которая всех устроит». «Это будет в интересах венесуэльского народа, прежде всего», — отметил министр.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сергей Лавров, Венесуэла
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