NBC узнал о сомнениях Трампа по поводу назначения нового главы Пентагона

С января обязанности министра обороны США исполняет Патрик Шанахан. Но американский лидер сомневается в этом назначении. У своих доверенных лиц Трамп, по данным NBC News, спрашивает об альтернативных кандидатах

Дональд Трамп (Фото: Sarah Silbiger / Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп сомневается в своем решении назначить Патрика Шанахана на должность министра обороны страны и интересуется у своих доверенных лиц, нет ли у них предложений относительно альтернативных кандидатов на этот пост. Об этом со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника сообщает NBC News.

Повторно обдумывать этот вопрос Трамп, по информации собеседников канала, начал, когда находился в Нормандии на прошлой неделе. Вопрос о том, что они думают относительно Шанахана и нет ли у них мыслей относительно других кандидатов на пост главы Пентагона, глава государства задал по меньшей мере трем своим доверенным лицам, говорят источники.

В ответ эти люди, по их данным, рассказали Трампу, что власти ранее обсуждали в качестве возможного кандидата на должность министра обороны министра армии Марка Эспера. Он, напоминает NBC News, был среди кандидатов, которых на этот пост рассматривал Трамп.

Остальных деталей этих бесед собеседники канала не привели.