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Рейтинг Трампа подрос после встречи с Путиным
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Рейтинг Трампа подрос после встречи с Путиным
Политика, 10:10
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Рейтинг Трампа подрос после встречи с Путиным
Несмотря на жесткую критику итогов встречи с Владимиром Путиным со стороны американских СМИ, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в США подрос на один процентный пункт, хотя и остался ниже отметки 50%
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США в июле составил 45%, поднявшись за месяц на один процентный пункт, говорится в результатах совместного опроса NBC News и The Wall Street Journal.

Рост рейтинга, хотя и незначительной, произошел несмотря на волну жесткой критики, которая обрушилась на Трампа после его переговоров в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

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Политика

По данным опроса, безоговорочно одобряют работу Трампа 29% американцев, а частично его деятельность вызывает симпатии у 16% опрошенных. Трампу все еще не удается привлечь на свою сторону достаточно сторонников, чтобы преодолеть отметку в 50%. Его работу негативно оценили 52% американцев, причем 44% заявили о безоговорочном неодобрении.

Среди тех, кто полностью негативно относится к деятельности президента, 80% составляют демократы — политические противники республиканцев, от которых избирался Трамп. Среди тех, кто полностью поддерживает действующего президента, 64% республиканцев и 16% внепартийных американцев. Общее же количество республиканцев, которые так или иначе поддерживают Трампа, поставило новый рекорд — 88%.

В декабре 2017 года рейтинг популярности Трампа, по данным Pew Research Center, падал до 32%. Тогда о его работе неодобрительно высказались 63% американцев.

В то же время в феврале 2018 года 48% опрошенных заявили, что экономика США обязана своим ростом деятельности Дональда Трампа в большей степени, чем усилиям предыдущего президента Барака Обамы. При этом 75% респондентов охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: переговоры , Дональд Трамп , Владимир Путин
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