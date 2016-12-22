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Помпео сравнил иранские власти с мафией
Политика, 06:43
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Помпео сравнил иранские власти с мафией
Иранцы должны сами выбрать политический курс для своей страны, а Вашингтон «будет поддерживать давно игнорируемый голос иранского народа», заявил госсекретарь США
Майк Помпео(справа) (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о том, что Иран сегодня «управляется чем-то, что больше напоминает мафию, чем правительство». Такую точку зрения он выразил, выступая в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, передает Reuters.

Свое мнение он объяснил, намекнув на упомянутые им ранее «несметные богатства» руководителей Ирана и свойственную им, по мнению Помпео, коррупцию. Иранцы, как считает госсекретарь США, должны самостоятельно определить направление для своей страны. А пока они это делают, Вашингтон «поддержит давно игнорируемый голос иранского народа», заверил Помпео.

Правительство США, как рассказал также глава американского внешнеполитического ведомства, собирается запустить круглосуточный (24/7) канал и радиостанцию на фарси, «чтобы охватить иранскую аудиторию в Иране и во всем мире».​

Американский президент Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном. Это соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и странами «шестерки» — США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Договоренность предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако Трамп, оказавшись у власти, неоднократно критиковал это соглашение и называл ядерную сделку с Ираном «худшей сделкой». Тегеран, по его мнению, не соблюдал условий соглашения, однако эксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эти данные не подтверждали.

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Тем не менее США приняли решение выйти из этого соглашения. После этого Вашингтон объявил о возобновлении всех принятых им ранее санкций в отношении Ирана. Согласно им, к ноябрю США введут меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. Это, как оценивал 2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук, заставит уйти из Ирана 50 иностранных организаций. «Наша цель, — как признавался он тогда, — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти».

В Тегеране в ответ на это пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Майк Помпео , Иран
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