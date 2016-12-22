Помпео сравнил иранские власти с мафией

Иранцы должны сами выбрать политический курс для своей страны, а Вашингтон «будет поддерживать давно игнорируемый голос иранского народа», заявил госсекретарь США

Майк Помпео(справа) (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о том, что Иран сегодня «управляется чем-то, что больше напоминает мафию, чем правительство». Такую точку зрения он выразил, выступая в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, передает Reuters.

Свое мнение он объяснил, намекнув на упомянутые им ранее «несметные богатства» руководителей Ирана и свойственную им, по мнению Помпео, коррупцию. Иранцы, как считает госсекретарь США, должны самостоятельно определить направление для своей страны. А пока они это делают, Вашингтон «поддержит давно игнорируемый голос иранского народа», заверил Помпео.

Правительство США, как рассказал также глава американского внешнеполитического ведомства, собирается запустить круглосуточный (24/7) канал и радиостанцию на фарси, «чтобы охватить иранскую аудиторию в Иране и во всем мире».​

Американский президент Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном. Это соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и странами «шестерки» — США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Договоренность предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако Трамп, оказавшись у власти, неоднократно критиковал это соглашение и называл ядерную сделку с Ираном «худшей сделкой». Тегеран, по его мнению, не соблюдал условий соглашения, однако эксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эти данные не подтверждали.

Тем не менее США приняли решение выйти из этого соглашения. После этого Вашингтон объявил о возобновлении всех принятых им ранее санкций в отношении Ирана. Согласно им, к ноябрю США введут меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. Это, как оценивал 2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук, заставит уйти из Ирана 50 иностранных организаций. «Наша цель, — как признавался он тогда, — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти».

В Тегеране в ответ на это пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе.