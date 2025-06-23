Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на главу Крыма

Военный суд приговорил Владимира Бондаря к 13 годам за подготовку покушения на главу Крыма. Он собирался подорвать машину Аксенова, отметили в прокуратуре. ФСБ несколько раз сообщала о раскрытии планов покушений на Аксенова

Владимир Боднарь (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

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Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам Владимира Бондаря за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщила РБК пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Бондарь собирался вместе с другими лицами совершить подрыв служебного автомобиля главы Республики Крым. Для этого члены организованной группы вели наблюдение за маршрутами его передвижения через камеру, установленную в арендованном нежилом помещении.

Именно Бондарь вовлекал в преступную деятельность новых лиц, руководил их действиями, отметили в суде. В частности, он вербовал людей на территории Запорожья, где находился более года — с февраля 2022-го по май 2023-го. Тогда же Бондарь сотрудничал с украинскими военными, от которых получил указания и «дополнительные элементы» для подготовки подрыва.

В мае 2023 года он вместе с сообщниками перевез на автомобиле из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, отметили в надзорном ведомстве. Все запчасти злоумышленники хранили в гаражном боксе в Симферополе.

«Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов пресекли их противоправную деятельность. Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщили в прокуратуре.

Бондаря признали виновным по нескольким статьям — ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — приготовление к террористическому акту — и ч. 4 ст. 222.1 УК — незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. Суд приговорил Бондаря к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Мужчине также назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

50-летний Аксенов занимает пост главы Крыма уже почти десять лет. ФСБ уже несколько раз отчитывалась о срыве покушения на Аксенова. В июне 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти и девяти с половиной годам двух человек, которые, по версии ФСБ, готовили теракты против Аксенова и других крымских чиновников. Через два месяца Игорь Корчинский, также готовивший покушение на главу Крыма, был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.